Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc, in aceasta dimineata, pe DN 2, in localitatea Garoafa, județul Vrancea. Un autocar cu ucraineni s-a rasturnat, iar 23 de persoane ranite ușor au fost preluate de ambulanțe. Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc in jurul orei 2.45. Un autocar care se deplasa pe direcția…

- Un autoturism s-a rasturnat astazi dimineața pe partea carosabila in localitatea Ilișești, a anun/at ISU Suceava. Astra dupa impactul cu un cap de pod in urma caruia o roata din fața a zburat in șanț. In urma evenimentului un barbat a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Au intervenit…

- ACCIDENT rutier pe DJ 750 C, la Stremț. Tanar ranit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe raza localitații Stremț. Un tanar a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier a avut loc pe drumul județean…

- ACCIDENT rutier pe DJ 750 C, langa Stremț: Un tanar s-a rasturnat cu mașina in afara drumului ACCIDENT rutier pe DJ 750 C, langa Stremț: Un tanar s-a rasturnat cu mașina in afara drumului Un accident rutier s-a petrecut astazi, 3 august 2022, pe DJ 750 C, pe raza localitatii Stremt. Potrivit IPJ Alba,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani s-a rastunat cu suv-ul sambata seara pe raza localitații Ciucea, județul Cluj, iar pompierii din Huedin au intervenit pentru a-l descarcera pe acesta din autoturism.

- Prin apel 112 a fost anunțat faptul ca, pe DN2 E85 -Marașești, a avut loc o coliziune intre un tir și un autoturism. Conform apelului, o persoana a suferit vatamari. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Polițiștii Serviciului Rutier se afla la fața locului. – Comunicat IPJ Vrancea Articolul ULTIMA…

- Un barbat din judetul Ialomita a fost ranit dupa ce camionul incarcat cu apa minerala pe care il conducea s-a rasturnat, joi dimineata, pe DN 15, in localitatea Grinties. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 28 de ani, din judetul Ialomita, conducea un…

- Accident langa Aiud: un șofer baut s-a rasturnat cu mașina in afara drumului. Ce alcoolemie avea Un șofer aflat sub influența alcoolului s-a rasturnat cu mașina in afara drumului, langa Aiud. Avea alcoolemie de 1,29 in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut duminica, 26 iunie, in…