Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor, prin care se propune ca persoanele condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani sa poata beneficia de executarea...

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind masuri alternative de executare a pedepselor privative de libertate, precum detenția la domiciliu și de weekend pentru condmnarile de maxim 5 ani, proiect ce aparține inițial parlamentarilor PNL, dar modificat substanțial de deputații…

- Presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a afirmat luni, referitor la proiectul privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, ca lucratorii din Ministerul Administratiei si Internelor care îi vor

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse in acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament in noiembrie anul trecut, se adopta tacit de catre Senat și va merge la Camera Deputaților. Proiectul nu conține…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…