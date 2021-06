ULTIMA ORĂ Cadavrul unei femei, găsit într-o mașină incendiată: Polițiștii suspectează o sinucidere Dupa atentatul cu bomba de la Arad, un alt incident a pus in alerta poliția. Cadavrul unei femei a fost gasit intr-o mașina incendiata in județul Brașov. Poliția Brașov a fost sesizata, marți, ca un incendiu s-a produs la un autoturism nefuncțional, care era parcat in curtea unui case din localitatea Tarlungeni. Incendiul a fost lichidat de pompieri, in interiorul autoturismului fiind gasit cadavrul carbonizat al unei persoane neidentificate (posibil femeie) și 2 butelii de gaz metan, una dintre acestea fiind explodata. Din primele verificari, o femeie, de 28 de ani, cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

