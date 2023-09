Mai multe bucati dintr-o drona folosita de Rusia pentru atacurile asupra unor tinte din Ucraina au fost gasite in Romania, ceea ce inseamna ca drona s-a prabusit pe teritoriul Romaniei. Descoperirea a fost facuta in judetul Tulcea, in zona localitatii Plauru, la granita cu Ucraina, dupa atacurile de noaptea trecuta asupra porturilor de la Dunare ale Ucrainei. “S-a vazut ca intr-un interval destul de redus din punct de vedere temporal au fost o serie de atacuri pe care Rusia le-a facut impotriva facilitatilor portuare si a depozitelor ucrainene, motiv pentru care cred ca este important sa intarim…