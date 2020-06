Astazi, 03 iunie, echipa pirotehnica din cadrul ISU Vrancea a asanat o bomba de aruncator calibru 82 mm, descoperita in urma unor sapaturi pentru construcții, la fosta platforma MOPAF de pe b-dul Bucureșți, din municipiul Focșani. Muniția a fost preluata și transportata in condiții de siguranța la depozitul special amenajat, in vederea distrugerii. *** Inspectoratul […] Articolul ULTIMA ORA! Bomba de aruncator descoperita in Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .