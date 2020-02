ULTIMA ORĂ - Bărbatul infectat cu coronavirus, în drum spre Matei Balș Barbatul din Gorj infectat cu coronavirus este la momentul transmiterii acestei știri in drum spre Matei Balș, anunța Antena3. Starea barbatului nu este grava, a precizat Raed Arafat intr-o conferința de presa. De asemenea, ministrul Sanatații Victor Costache a dat detalii despre cazul barbatului: „Avem primul caz de infectare cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un barbat dintr-o localitate din județul Gorj. Imediat cum va ajunge la București va intra pe schema de tratament și speram intr-o evoluție buna”. Ruda de la SRI care anunța ca Bucureștiul va fi de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

