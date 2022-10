Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 10 octombrie 2022, in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Biia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 9, in localitatea Caianu Mic. La fața locului au intervenit pompierii din Beclean, echipaje medicale, dar și polițiștii. Conform ISU Cluj, salvatorii ”au gasit la locul solicitarii doua victime: o femeie in varsta de aproximativ 55 de…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:20, in localitatea Jucu. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale, mai multe echipaje…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:40, pe strada Ion Pop Reteganul din municipiul Dej. Din primele informații, trei autovehicule au fost implicate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, o ambulanța,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:50, pe strada Ion Pop Reteganu din municipiul Dej. Din primele informații, trei autovehicule au fost implicate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, o ambulanța,…

- Astazi, in jurul orei 19, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost solicitat sa intervina pentru asigurarea masurilor P.S.I. la o persoana curentata, in apropierea Aerodromului Cioca. La fața locului s-au deplasat 3 pompieri cu o autospeciala de prima intervenție și comanda din cadrul Detașamentului…

- Un barbat a fost susprins, joi seara, sub un mal de pamant intr-o cariera de piatra din judetul Bacau, la fata locului intervenind mai multe echipaje de salvatori. Victima a fost gasita, dar nu a putut fi resuscitata, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pompierii au fost chemati, vineri seara, sa salveze doua persoane prinse sub un mal de pamant, in localitatea Castelu, judetul Constanta. Una dintre victime, acoperita in totalitate de pamant, a fost declarata decedata, dar se intervine in continuare pentru scoaterea celeilalte, care este constienta…