ULTIMA ORĂ! Bărbat găsit mort în camera unui hotel din Focșani, în care a izbucnit un incendiu In jurul orei 03.00, dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat de catre angajatii unui hotel din municipiul Focșani cu privire la faptul ca dintr-una din camere iese fum dens. La fata locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul Poliției Municipiului Focșani iar dupa lichidarea incendiului de catre pompierii ISU Vrancea, in interiorul camerei unde se […] Articolul ULTIMA ORA! Barbat gasit mort in camera unui hotel din Focșani, in care a izbucnit un incendiu apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

