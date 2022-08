Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Dezastru la sesiunea de toamna a examenului de bacalaureat, in Cluj – doar 1 din 3 candidați au obținut medii de trecere, inainte de contestații, din promoțiile anterioare doar 1 din 4 at Info real.

- Rata de promovare din sesiunea august-septembrie 2022 (inainte de contestații) – 32,5% – atinge cel mai ridicat nivel din 2009 pana in prezent! Rata de promovare (rezultate inițiale), inregistrata in sesiunea august – septembrie a examenului national de bacalaureat 2022, se situeaza la 32,5%, superioara…

- DEZASTRU la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna, in Alba: Cinci licee au ZERO candidați promovați DEZASTRU la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna, in Alba: Cinci licee au ZERO candidați promovați Rezultatele de la Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, au fost publicate de Ministerul Educației.…

- Informare privind desfașurarea probei scrise la alegere a profilului și a specializarii din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2022) La proba scrisa la alegere a profilului și a specializarii a (proba E. d) a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie…

- Informare privind desfașurarea primei probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2022) La proba scrisa obligatorie a profilului (proba E. c) a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022 (Matematica și Istorie) au fost prezenți 257 de candidați…

- 432 candidați au fost prezenți astazi, 16 august 2022, la prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, respectiv la disciplina Limba și literatura romana. Un numar de 56 candidați au absentat, iar, pentru tentativa de frauda, in județul Cluj, a fost eliminat…

- Informare privind desfașurarea primei probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2022) La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022 (Limba și literatura romana) au fost prezenți 237 de candidați – seria curenta și…

