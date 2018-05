Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri care efectua o cursa din Germania spre Spania a efectuat o aterizare de urgenta din cauza unei probleme cu presiunea cabinei, relateaza agentia DPA si publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Bomba cantarea 500 de kilograme si provenea din Al Doilea Razboi Mondial. Dispozitivul exploziv din New-Ulm, in sudul Germaniei, a fost dezamorsat vineri, 13 Aprilie, de catre specialisti, a informat Politia germana. Bomba gasita in prezent pe un teren pentru constructii este cea de-a treia…

- Week-end-ul trecut a adus unul dintre cele mai spectaculoase dueluri din Cupa Davis din ultimii ani. Dupa o confruntare extrem de spectaculoasa, decisa in meciul 5 de David Ferrer, Spania a invins Germania și s-a calificat in semifinalele competiției, unde va da peste campioana en-titre Franța. Meciul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a fost convocat pentru intalnirea pe care nationala tarii sale o va disputa impotriva Germaniei, in sferturile de finala ale Cupei Davis, informeaza agentia EFE. Aceasta confruntare va avea loc intre 6 si 8 aprilie, pe arena Plaza de Toros din Valencia,…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a luat act, marti, de demisia cu efect imediat a liderului partidului, Martin Schulz, dupa care si-a anuntat imediat sprijinul pentru preluarea conducerii de catre Andrea Nahles, informeaza DPA. La congresul SPD din 22 aprilie, pozitia ei va…