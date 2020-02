ULTIMA ORĂ Atacuri armate în Germania, cel puțin 6 persoane grav rănite Cel puțin opt persoane au murit și alte câteva au fost grav miercuri noaptea în orașul Hanau, din apropierea Frankfurtului, în doua atacuri armate.



Poliția a confirmat ca au fost mai multe victime în urma incidentului produs, miercuri seara, în orașul Hanau situat în apropiere de Frankfurt.



Primul atac a avut loc într-un bar din centrul orașului, în timp ce al doilea a fost în cartierul Kesselstadt, scrie BBC News citând presa locala.



Trei persoane au fost ucise în primul atac și alte cinci în al doilea.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala, citata de BBC anunța decesul a opt persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav, in urma atacului. Poliția a confirmat numarul victimelor : 8 morti si 5 raniti. Initial a fost anuntata ranirea mai multor persoane. Potrivit politiei din Hanau , o persoana a deschis focul intr-un…

- Politistii argeseni au efectuat mai multe perchezitii la suspecti de fraude in transportul intracomunitar de marfa, bunuri in valoare de peste 15.000 de euro fiind recuperate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, primele trei…

- Autoritatile londoneze au intrat in alerta joi, dupa ce o persoana a sunat la Politie pe motiv ca a vazut o "masina suspecta" in apropierea statiei East Croydon din sudul Londrei, relateaza portalul My London, citat de Digi24. La fata locului au fost mobilizati zeci de politisti care au evacuat…

- Droguri ascunse in rezervorul unei mașini au gasit polițiștii de frontiera din Sculeni. Zece kilograme de canabis se aflau intr-un compartiment special confecționat din rezervorul unei mașini care incerca sa intre in Romania. Trei moldoveni au fost reținuți, urmand a fi prezentați judecatorilor pentru…

- Barbatul care a fost împușcat mortal de poliție, la Londra, dupa ce a înjunghiat doua persoane, fusese eliberat din închisoare în ianuarie. Ispașise numai jumatate dintr-o pedeapsa cu trei ani și patru luni de detenție, primita pentru infracțiuni de natura terorista, relateaza…

- Seful politiei din capitala Kathmandu, Uttam Subedi, a precizat ca arestarile au avut loc luni, in urma mai multor razii efectuate dupa primirea unor informatii despre activitati suspecte. Suspectii - printre care si femei - se afla in mai multe sectii de politie; le-au fost retinute pasapoartele…

- Politia nepaleza a retinut 122 de cetateni chinezi suspectati de infractiuni informatice, inclusiv la bancomate, transmite marti Reuters, din surse oficiale, scrie Agerpres. Seful politiei din capitala Kathmandu, Uttam Subedi, a precizat ca arestarile au avut loc luni, in urma mai multor razii efectuate…

- Autoritatile austriece au dejucat o serie de atentate puse la cale de un barbat de 24 de ani, aflat in inchisoare, pentru care se pregatise un pașaport romanesc fals, informeaza presa locala. Potrivit www.zeit.de, un barbat de origine cecena, radicalizat ISIS, planuia sa scape din inchisoare, ajutat…