- Un barbat a fost retinut dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit, joi dupa-amiaza, in Annapolis, Maryland, a declarat pentru Fox News, seriful comitatului Anne Arundel din statul Maryland. Incidentul s-a petrecut la ora locala 14:30, la sediului Capital Gazette din strada Bestgate Road. Potrivit…

- Mai mulți morți intr-un schimb de focuri in redactia unui ziar, in apropiere de Washington. Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea insarcinata…

- UPDATE"Mai multe persoane au fost impuscate", a declarat Phil Davis, un jurnalist al publicatiei Capital-Gazette. "A avut loc un incident armat", a comunicat locotenentul de politie Timothy Seipp, precizand ca un suspect a fost arestat.UPDATEConform primului bilanț, ar…

