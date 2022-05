Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin a refuzat pana acum sa numeasca conflictul din Ucraina "razboi" sau "invazie" - dar oficialii americani și occidentali cred ca acest lucru ar putea fi pe cale sa se schimbe.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind plațile suplimentare pentru veteranii „Marelui Razboi pentru Apararea Patriei" (Al Doilea razboi Mondial, n.r.) din Donbass și din „teritoriile eliberate ale Ucrainei" cu ocazia Zilei Victoriei. Documentul a fost publicat sambata pe portalul…

Președintele rus, Vladimir Putin, evoca adesea victoria Uniunii Sovietice in fața Germaniei naziste in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial pentru a justifica invazia țarii sale in Ucraina, scrie analistul John Blake de la CNN.

Presedintele rus Vladimir Putin apreciaza miercuri ca "operatunea militara speciala" din Ucraina este un "succes" si da asigurari ca nu va permite ca fosta republica sovietica s devina un "cap de pod" al unor "actiuni agresive" impotriva Rusiei, relateaza AFP.

Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa se intoarca la frontierele Rusiei stabilite in timpul lui Petru cel Mare si se bucura de sprijinul "majoritatii rusilor", afirma istoricul rus si fostul disident din perioada sovietica Roy Medvedev, in opinia caruia invazia din Ucraina reprezinta incercarea…

Președintele american Joe Biden a promis marți ca Vladimir Putin va plati scump pe termen lung pentru invazia sa in Ucraina, chiar daca campania sa militara ar putea reporta mici victorii pe termen scurt, scrie Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…

Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica omologului sau francez Emmanuel Macron ca "provocarile" ucrainene sunt cauza agravarii ciocnirilor cu separatistii in estul Ucrainei, precizand in acelasi timp ca vrea sa "intensifice" eforturile diplomatice pentru rezolvarea conflictului, informeaza…