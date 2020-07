Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Buta, șeful serviciului de Urbanism din cadrul Primariei Panciu, a decedat dupa ce a fost confirmat infectat cu noul coronavirus. Ionuț Buta avea 34 de ani și era finul primarului Iulian Nica. Ionuț Buta a fost internat, in urma cu aproape doua saptamani, la spitalul din Adjud. Pentru ca starea…

- Dupa saptamani bune in care starea de sanatate s-a deteriorat din ce in ce mai mult, parintele Petrea Petrea, cel care a fost parohul Bisericii „Tururor Sfinților” din Focșani, a murit ieri la Spitalul „Fundeni” București. Conform surselor noastre, preotul ar fi suferit o criza de pancreas, dar era…

- Doi politisti au decedat, marti seara, intr-un accident de circulatie, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe DJ221, pe raza localitatii Sutesti, potrivit IPJ Braila. Inspectoratul General al Politiei Romane precizeaza, miercuri, ca autospeciala implicata in accidentul produs marti seara pe…

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand in Romania la 1.305, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Una dintre cele șase persoane anunțate de GCS este din Vrancea. Este vorba despre un barbat de 78 de ani, suferind și de alte afecțiuni grave.…

- Inca patru decese s-au inregistrat in Romania la persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 1.235, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei si doi barbati, cu varste cuprinse intre 45 si 71 de ani. Barbatul cu varsta de 45 de ani este din…

- Inca 14 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.070, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre opt femei si sase barbati cu varste cuprinse intre 36 si 83 de ani. Trei dintre cele 14 cazuri sunt persoane din…

- Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania cere Președintelui Senatului Romaniei, domnul Robert Cazanciuc, respingerea Proiectului de Lege privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 ca urmare a faptului ca aceasta va legifera abuzul de putere, politizarea…

- La data de 29.04.2020 s-a inregistrat in cadrul acestei unitați de parchet dosarul nr. 2146/P/2020, avand ca infracțiune, aceea de zadarnicire a combaterii bolilor prev. de art. 352 alin. I C.p., astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 28 din 18.03.2020. Organele de cercetare penala din cadrul Poliției…