- Lucrarile de investiții sunt in derulare și, pe termen lung, aduc schimbari in bine, in ciuda micilor neplaceri curente. Dovada este și faptul ca in perioada urmatoare sunt necesare cateva opriri in alimentarea cu apa din Focșani, in vederea cuplarii rețelelor noi la cea existenta. Intreruperile vor…

- In urma cu puțin timp, polițiștii vranceni din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic o mașina cu numere de Buzau pentru un control de rutina pe B-dul Unirii din Focșani. Din cauza faptului ca persoanele care se aflau in autoturism aveau dificultați de vorbire, polițiștii au suspectat ca ar putea…

- Constructorul a turnat ultimul strat de asfalt pe strada Tinereții din municipiul Focșani, o investiție demarata anul trecut. Lucrarile de asfaltare au fost incepute dupa finalizarea trotuarelor, amplasarea bordurilor și amenajarea spațiilor verzi de pe aceasta strada redesenata prin acest proiect de…

- Așa arata astazi Școala Duiliu Zamfirescu din Focșani. Proiectul “Creșterea performanței energetice la corpul de cladire școala și execuția lucrarilor conexe Școala Duiliu Zamfirescu” se apropie de final! Pe langa reducerea costurilor consumului de energie termica pentru incalzirea spațiilor din cadrul…