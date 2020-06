Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare agentie de publicitate din Japonia, Dentsu Group Inc, si-a evacuat sediul central din Tokyo dupa ce a primit o amenintare cu bomba, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres.Intr-un e-mail adresat angajatilor, compania citeaza un mesaj trimis website-ului sau in care se spune:…

- Politia Bucuresti a fost sesizata, vineri dimineata, ca in sediul Tribunalului Bucuresti ar fi amplasat un dispozitiv exploziv. Cladirea a fost evacuata, iar traficul in zona a fost deviat, la fata locului intervenind pirotehnistii.

- Surse judiciare afirma pentru ȘTIRI PE SURSE ca in dimineața zilei de vineri, in jurul orei 1.30 s-ar fi primit pe adresa de e-mail a instanței un mesaj in care se anunța ca in interiorul instituției exista o bomba care va exploda.„In cursul zile de vineri 5 iunie in Tribunalul București…