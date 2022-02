Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are o intalnire, la ora 13.00, la Cotroceni cu președintele Senatului Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu pentru a discuta despre situația generata de agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei, anunța Administrația Prezidențiala.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunța ca Romania cere consultarea aliaților din NATO in urma atacului declanșat de Rusia asupra Ucrainei.

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a scris miercuri pe Twitter ca un schimb de noapte al uzinei de produse chimice Titan din Crimeea anexata de Rusia a fost evacuat, transmite Reuters.

- Ministrul de externe al Siriei, Faisal Mekdad, aflat in vizita oficiala la Moscova, a declarat marti ca tara sa sprijina recunoasterea anuntata cu o zi in urma de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste proruse Lugansk si Donetk din estul Ucrainei, transmite EFE, conform AGERPRES.

- Decizia presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de recunoastere a independentei regiunilor separatiste ucrainene Donetk si Lugansk este o "incalcare flagranta" a dreptului international si a suveranitatii Ucrainei, a declarat premierul Marii Britanii, Boris Johnson, anunța Mediafax.

- Rusia a eliberat in procedura rapida 720.000 de pașapoarte separatiștilor din estul Ucrainei. Rușii incearca astfel sa-și extinda controlul asupra autoproclamatelor republici Donetsk și Luhansk, anunța Euronews.

- In contextul in care Rusia a mobilizat peste 150.000 de militari la granițele Ucrainei, NATO mobilizeaza forțele in țarile partenere de pe Flancul Estic și in Lituania, Letonia sau Estonia. In ceea ce privește Romania, dupa o noua creștere, vom avea 3.300 de militari sub stindardul NATO.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat faptul ca, in acest moment, nu exista riscul ca Romania sa fie implicata militar in Ucraina. In schimb, daca Rusia va invada Ucraina, atunci situația se va schimba și vor fi afectate atat NATO, dar și Romania.