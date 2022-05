Stiri pe aceeasi tema

- Instanța suprema a stabilit, marți, condamnarea definitiva a fratelui fostului edil Radu Mazare, Alexandru, la trei ani de inchisoare cu executare și confiscare aa 80.000 de euro in vreme ce in cazul fostului edil a incetat procesul penal pentru faptele de luare de mita. Fii la curent cu cele…

- Elena Udrea a fost data oficial in urmarire, conform site-ului IGPR. Ea nu a fost gasita nici la adresa din buletin, in Sectorul 4, nici la adresa din Corbeanca unde locuia impreuna cu familia, pentru a fi incarcerata ca urmare a condamnarii la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Fii…

- Poliția a mers acasa la Elena Udrea, pentru a o ridica și a o duce la penitenciar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- Instanța suprema reia, luni, judecata in cazul apelurilor din mega dosarul de corupție al lui Darius Valcov, fost consilier al fostului premier al Romaniei Viorica Dancila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Instanța suprema a reluat, joi, dezbaterile in mega-dosarul de corupție in care fostul ministru Elena Udrea și fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana, au fost condamnate la pedepse cu executare privind modul in care au participat la finanțarea campaniei prezidențiale din 2009.…

- Instanța suprema a amanat pentru 28 februarie stabilirea primei decizii in dosarul de mare corupție privind presupuse mite de milioane de euro date de oficiali ai companiei austriece Swietelski fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu și altor oficiali romani, pentru deblocarea unor plați.…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema a finalizat, luni, apelurile din meg-dosarul de corupție al fostului edil Radu Mazare in care acesta a fost achitat de prima instanța pentru pretinsa primire a unei mite privind ridicarea cartierului de locuințe sociale Henri Coanda. Fii…

- Un barbat de 54 de ani din Craiova, care era dat in urmarire internationala de autoritatile din Italia pentru un prejudiciu de 14,6 milioane euro adus statului italian, a fost prins, joi, de politistii doljeni in localitatea de domiciliu si introdus in arestul IPJ Dolj. Fii la curent cu cele mai…