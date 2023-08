Ultima oră! Alertă meteo de furtuni puternice pentru șase județe Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in șase județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Constanța, Tulcea, Braila, Buzau, Prahova și Ialomița. In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului (rafale de 55-75 km/h), vijelii, descarcari electrice, averse torențiale și grindina. In intervale scurte de timp, cantitațile de apa vor fi de 20-25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. Manifestari de instabilitate atmosferica vor fi izolat și in restul Munteniei, in Moldova și in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

