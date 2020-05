Stiri pe aceeasi tema

Alerta sanitara! Patru tipuri de masti de protectie aflate pe piata, periculoase pentru sanatate InfoCons a transmis, miercuri, o alerta sanitara ce vizeaza patru tipuri de maști de protecție aflate in acest moment pe piața, intrucat nu corespund cerințelor.

ACCIDENT CUMPLIT in BORSA pe DN 18 in urma cu cateva minute. O persoana ranita grav in urma impactului! In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier in localitatea…

S-a descoperit un NOU SIMPTOM al coronavirusului. ALERTA printre medici. Oamenii care au avut așa ceva, au murit! Delirul tatalul ei a fost primul semn ca are coronavirus.

Alerta meteo. Se anunta ploi in Maramures, pana marti seara Vremea a fost inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost noros. In cursul zilei si in prima parte a noptii, pe arii extinse a plouat iar la munte a nins. Cantitatea maxima de apa a fost de 9.1 l/mp la Targu Lapus.

De ultima ora! Alerta in Maramureș din cauza epidemiei. 82 de persoane venite din Italia,in izolare 82 de persoane din Maramureș, abia intorsi in tara au fost plasati de autoritati in izolare , dupa ce Italia a devenit focar de infecție.

Alerta la Sighetu Marmației in urma cu puțin timp. O casa a luat foc. Doua persoane intoxicate cu fum UPDATE: Doua persoane, un barbat si o femeie, transportate la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei de catre SAJ si EPA SMURD Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe…

Alerta la Sighetu Marmației in urma cu puțin timp. O casa a luat foc. Doua persoane posibil intoxicate cu fum Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures, a anuntat ca la Sighetu Marmatiei, pe strada Simion Barnutiu a izbucnit un…

- Efectivele MAI au fost mobilizate pentru intervenții rapide in situațiile de risc cauzate de fenomenele hidrologice periculoase in cele 11 județe vizate de Cod portocaliu și galben de posibile inundații Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de Cod portocaliu…