Noi alerte cu bomba la Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani și la Universitatea „Constantin Stere”. Toti angajatii si cetatenii care la moment se aflau in incinta cladirii au fost evacuati, trandmite Replicamedia.md . In jurul orei 14:45, poliția a fost sesizata de un barbat, printr-un apel telefonic, precum ca in Judecatoria Buiucani și Universitatea „Constantin Stere” din capitala ar fi amplasate obiecte explozive. Instituțiile abilitate, conform procedurii, verifica imobilele și intreprind acțiuni pentru stabilirea identitații barbatului care a facut apelul, precum și localizarea acestuia.