Stiri pe aceeasi tema

- In 15 instituții de invațamant, mai exact 14 școli și o gradinița, din localitațile din stanga Nistrului au parvenit mesaje in jurul orei 11 ca ar fi minate, anunța administratia nerecunoscuta de la Tiraspol.

- Un zbor al companiei Ryanair care a aterizat pe aeroportul Falcone e Borsellino, in Sicilia, s-a aflat in centrul unei alerte cu bomba, spațiul aerian fiind inchis temporar, in timp ce poliția și experții in explozibili s-au deplasat la fața locului. O alerta cu bomba la bordul unui zbor Ryanair a dus…

- O alerta privind un atentat cu bomba la metroul din Bruxelles a pus autoritațile pe jar. Poliția a ridicat nivelul de securitate din cauza unor informații legate de posibilitatea unui atac cu bomba.

- In urma verificarii imobilelor, s-a ajuns la concluzia ca alerta de la sediile judecatoriei Chișinau, precum și Curtea de Apel Chișinau, a fost falsa, anunța Poliția. Polițiștii susțin ca intreprind toate masurile pentru identificarea și localizarea barbatului. Va amintim ca miercuri, 1 martie, reprezentanții…

- UPDATE 14:21// In urma verificarii imobilelor de catre serviciile specializate obiecte suspecte ori explozive nu au fost depistate. 11:40// Poliția anunța ca a fost sesizata in jurul orei 11:00, prin intermediul serviciului unic 112, precum ca Judecatoria Chișinau sediile Buiucani și Centru, precum…

- Mobilizare masiva de forțe, miercuri dimineața, in zona Palatului Dicasterial din Timișoara. Polițiștii, jandarmii, pompierii, forțele speciale ale IPJ Timiș și SRI fac investigații dupa ce un individ necunoscut a abandonat un laptop la intrarea in Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș.

- Alerta cu bomba la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani. Un barbat a sunat la 112 și a declarat ca instituția este minata. Oamenii legii au fost sesizați in jurul orei 13:30.La fața locului s-au deplasat serviciile specializate pentru a face cercetari. Zona a fost incercuita.

- Alerta cu bomba la Curtea de Apel Chișinau. Poliția a fost sesizata acum o ora, prin intermediul serviciului unic 112.Apelul a fost facut de un barbat, precizeaza oamenii legii.La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate, care activeaza conform procedurii.