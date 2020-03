Ultima oră! AEP propune amânarea alegerilor locale Proiectul propus modifica Codul administrativ astfel incat mandatele primarilor, președinților consiliilor județene și ale consilierilor locali și județeni sa fie prelungite de drept pe durata starii de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgența pana la depunerea juramantului de catre noii aleși.Totodata, alegerile pentru fiecare dintre aceste funcții urmeaza sa fie organizate in cel mult 6 luni de la data incetarii starii de urgența, arata proiectul Autoritații Electorale Permanente. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

