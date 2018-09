”In urma desfașurarii procedurii de selecție care a avut loc in perioada 6 august - 4 septembrie 2018, la sediul Ministerului Justiției, va aducem la cunoștința faptul ca propunerea ministrului justiției Tudorel Toader pentru numirea in funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție este doamna Adina Florea”, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului. In conformitate cu dispozițiile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, urmeaza ca aceasta propunere sa fie transmisa…