ULTIMA ORĂ! Acoperișul unei case din Cândești a luat foc Pompierii vranceni au intervenit de urgența la Candești pentru a lichida un incendiu izbucnit la acoperișul unei case. Incendiul a avut loc vineri seara, in comuna Dumbraveni, sat Candești. Din informațiile primite de la purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, a fost vorba despre un incendiu produs la nivelul acoperișului unei locuințe, pe o suprafața […] Articolul ULTIMA ORA! Acoperișul unei case din Candești a luat foc apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

