DNA cere incuviințarea Parlamentului și Președinției pentru inceperea urmatirii penale in cazul fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID in timpul pandemiei. Procurorii DNA au transmis ca dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea a peste 23 milioane persoane și ar fi fost achiziționata in plus cantitatea de 52.805.690 doze de vaccin, in valoare totala de 1.005.498.687 euro, la care se adauga TVA, suma care constituie un…