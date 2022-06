Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua microbuze a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 22:00, pe autostrada A1, pe sensul de mers Nadlac – Arad la aproximativ 5 kilometri de ieșirea spre orașul Pecica. „In aceasta seara, in jurul orei 22:00, dispeceratul Inspectoratului pentru…

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua microbuze a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 22:00, pe autostrada A1, pe sensul de mers Nadlac – Arad la aproximativ 5 kilometri de ieșirea spre orașul Pecica. „In aceasta seara, in jurul orei 22:00, dispeceratul Inspectoratului pentru…

- Circulatia a fost blocata temporar, vineri, in localitatea Cumparatura, dupa ce un autoturism si o autocisterna au intrat in coliziune, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit ISU Suceava, doua persoane din autoturism au fost ranite si sunt transportate la spital, constiente…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, luni dimineata, pe DN 6, in zona localitatii Ghelmegioaia, judetul Mehedinti, conducatorul unui antemergator care insotea un transport agabaritic a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autocamion. Fii la curent cu cele mai…

- Sapte persoane, intre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti, 3 mai, pe drumul national DN 12A, intre localitatile Bogata si Dofteana din judetul Bacau. In accident au fost implicate doua autoturisme.

- Un accident grav a avut loc duminica pe DN 2A Constanța-Harșova. Patru persone sunt ranite, iar la fața locului a fost trimis elicopterul medical. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Un TIR si un microbuz cu noua persoane s-au ciocnit, marti, pe autostrada, in judetul Arad, iar mai multe persoane primesc ingrijiri medicale. Circulatia in zona este restrictionata, iar valorile de trafic sunt ridicate. ”Astazi, in jurul orei 17,00, a fost sesizat prin 112, un eveniment rutier petrecut…