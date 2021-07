Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier intervin la un accident rutier pe DN23, unde doua autoturisme au intrat in coliziune . A rezultat ranirea ușoara a doua persoane. Traficul este blocat pe sensul de mers Focșani catre Mandrești, se circula alternativ. (Comunicat IPJ Vrancea, 2 iulie 2021) UPDATE! Traficul se…

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. UPDATE! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…

- Patru persoane, o femeie și trei barbați, au fost ranite in urma coliziunii a doua autovehicule ce se deplasau de DN2 E85, pe raza localitații Dumbraveni. Evenimentul a avut loc astazi, in jurul orei 14:00, iar pentru gestionarea situației de urgența au fost mobilizate 3 echipaje din cadrul Detașamentului…

- La inceputul lunii februarie a acestui an, managereul BIG Market Focșani a demarat o campanie prin care anunța ca doneaza maști in valoare de 200.000 lei asociațiilor sau ONG-urilor inscrise in Registrul entitaților/unitaților de cult. „Campania din februarie a fost un real succes, motiv pentru care…