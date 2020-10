ULTIMA ORÃ! Accident la Costești: două persoane au decedat. S-a activat planul roșu de intervenție (FOTO, VIDEO) UPDATE: Fortele de interventie au declansat planul rosu de interventie, din cauza numarului mare de victime. In urma impactului dintre masini sase persoane au fost ranite dintre care doua au fost declarate decedate. In acest moment cadrele medicale fac eforturi pentru a salva viata unei fetite de numai patru ani. Copila este este resuscitata la Articolul ULTIMA ORA! Accident la Costești: doua persoane au decedat. S-a activat planul roșu de intervenție (FOTO, VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

