Ultimă oră. Accident între Panic și Hereclean Trei mașini au fost implicate intr-un accident de circulație care a avut loc cu puțin timp in urma pe drumul dintre localitațile Panic și Hereclean. In incidentul rutier nu au fost inregistrate victime. Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj au fost solicitați sa intervina, in urma cu cateva minute, la un eveniment rutier petrecut la ieșirea din localitatea Panic, pe drumul spre Hereclean. „In eveniment au fost implicate trei autoturisme dintre care unul avea atașat un trailer. Nu au fost inregistrate persoane ranite,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

