ULTIMA ORĂ! Accident grav pe E 85 la Popești, tir, mașină și camion implicate, 4 victime! In aceasta dimineața, ora 7.30, pe DN 2 E85 zona Popești, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autovehicule (un camion, un tir și un autoturism). Din primele verificari se pare ca este vorba despre 4 victime, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. Comunicat IPJ Vrancea, 19 martie […] Articolul ULTIMA ORA! Accident grav pe E 85 la Popești, tir, mașina și camion implicate, 4 victime! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

