- La ora 13:30, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident rutier pe șoseaua de centura a municipiului Focșani. Din primele informații, sunt implicate patru autoturisme și trei persoane sunt incarcerate. Vom reveni cu noi date. UPDATE! Patru echipaje ale Detașamentului de Pompieri Focșani intervin…

- In urma unui apel la 112, a fost anuntat in aceasta seara ca pe DN2, in zona localitații Urechești, a avut loc un accident rutier. Din primele informații, au fost implicate doua autoturisme, doua persoane sunt incarcerate. Vom reveni cu informatii UPDATE: Ora: 17:45 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Doua autoturisme au fost implicate in aceasta dimineața intr-un accident petrecut pe DN2 E85, la ieșirea din Dumbraveni catre Buzau. Din primele informații, trei persoane sunt ranite, dar conștiente. La fața locului un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit pentru descarcerarea…

- VN: La data de 20 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 2D, in zona Tulnici – Ojdula, a avut loc un eveniment rutier in care a fost implicat un animal salbatic, respectiv un urs. Cu ocazia deplasarii…

- Accident rutier grav pe A1, km 444. In accident au fost implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta si doua autoturisme. The post Accident grav pe autostrada, cu sase masini. Au fost implicate 14 persoane, doua dintre victime fiind incarcerate appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara pe E85, la ieșirea din comuna Slobozia Bradului spre Ramnicu Sarat. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, in urma accidentului ar fi rezultat 5 victime. Polițiștii sunt la fața locului. Vom reveni cu amanunte! UPDATE 1! Conducatorul unui autocamion, care…