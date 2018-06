Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist de 32 de ani a murit miercuri, in Bucuresti, intr un accident rutier care s a produs pe Splaiul Independentei, pe sensul de mers dinspre Sos. Virtutii catre Sos. Grozavesti, in dreptul statiei de metrou Petrache Poenaru, scrie Agerpres.Potrivit politistilor rutieri, din primele cercetari,…

- Linia tramvaiului 41 va fi deviata, cel mai probabil in aceasta vara, pentru constructia pasajului de la Ciurel, care va traversa Soseaua Virtutii. De asemenea, circulatia va fi oprita pentru doua weekenduri, pentru revizia tehnica anuala a liniei tramvaiului 41.