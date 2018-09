Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 32 de ani din Iași a fost preluat ieri dupa amiaza de la Barlad, de un elicopter SMURD și transportat la clinica de neurochirurgie Iași, dupa ce in cursul nopții a fost victima unui accident rutier grav produs pe raza localitații Badeana.

- Un barbat de 50 ani, din municipiul Iasi, a condus autoturismul pe raza comunei Munteni, circuland dinspre Barlad catre Tecuci si, pierzand controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila si s-a oprit in gardul unei locuinte. In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a conducatorului…

- Trei persoane din judetul Iasi, intre care o adolescenta de 15 ani, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, in urma unui accident rutier petrecut pe DE 581, in zona localitatii Munteni, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei…

- UPDATE – ora 15:34 Meteorologii au emis o avertizare meteo Cod Portocaliu de averse torentiale si frecvente descarcari electrice pentru judetele Vaslui, Vrancea, Galati si Iasi. Fenomene avertizate: averse torențiale ce vor cumula 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- Cursul de apa Ciric a fost iarasi umplut cu hidrocarburi zilele trecute, din cauza unei deversari accidentale, dupa cum spun reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Prut- Barlad (ABA Prut- Barlad). Un cititor ne-a semnalat ca pe cursul de apa au ajuns cantitati mari de hidrocarburi, iar prin intermediul…

- Un accident grav s-a produs ieri in localitatea Sarca din județul Iași, Romania. Un autocar cu numere de inmatriculare in Republica Moldova s-a izbit frontal de un autoturism de model Renault Megane in care se afla vicepreședintele PMP, Emanuel Mitric. In urma impactului, acesta s-a stins pe loc.

- Interventiile au fost realizate de echipe de medici din Galati, Bucuresti si Iasi care a prelevat de la pacientul de 46 de ani aflat in moarte cerebrala ficatul, rinichii, corneea si o portiune de tesut osos. Medicii au tinut sa multumeasca familiei barbatului, din Barlad, care a dat dovada de un altruism…

- NEATENTA… La nici doua luni dupa ce a obtinut permisul de conducere, o tanara de 20 de ani din localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, a provocat un accident de circulatie in intersectia din fata Spitalului Judetean Vaslui. Neatenta, soferita a lovit un pieton ce se angajase in traversarea regulamentara…