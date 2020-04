Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii confirma ca directorului Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la COVID 19, transmite sambata Grupul de Comunicare Strategica.Acesta se afla internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.In acest caz s a inceput ancheta…

- Tanara internata cu bebelușul ei in varsta de 5 luni, suspect de coronavirus, in Spitalul Județean Suceava, a aflat ieri rezultatul testului: pozitiv. Micuțul este infectat cu COVID-19.Testul i s-a facut numai copilului, nu și mamei, explicandu-i-se tinerei ca: "daca are el, am și ...

- Nelu Tataru a fost senator PNL in perioada 2012-2016 și secretar de stat la Ministerul Sanatații, in guvernarea PNL, ca adjunct al lui Victor Costache. Inainte de a veni la București, Tataru a condus Spitalul Municipal Huși. Nelu Tataru este de ani buni in politica, in PNL. A condus organizația municipala…

- Victor Costache și-a dat demisia de la Ministerul Sanatații in plina pandemie de coronavirus. Premierul Ludovic Orban il va nominaliza ca ministru pe Nelu Tataru, actualul secretar de stat. La o luna de la apariția primul caz de coronavirus in Romania, Victor Costache a renunțat la funcția de ministru…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, intr-o intervenție la Antena 3, ca noul manager al Spitalului Județean Suceava va fi medicul Florin Filip. Acesta este șeful Sectiei de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica din cadrul Spitalului Județean Suceava. Nelu Tataru a declarat…

- Un barbat care s-a intors din Israel si le-a spus medicilor ca nu vine dintr-o zona de risc. El s-a prezentat totusi cu simptome la Spitalul Universitar din Bucuresti. Cei de la Spitalul Universitar l-au trimis la Matei Bals unde a fost testat. Barbatul nu a intrat in contact cu ceilalti pacienti pentru…