Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de muzica usoara Alexandru Jula a decedat, miercuri, la varsta de 84 de ani, dupa ce in urma cu doua zile fusese internat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, prezentand simptomele unui accident vascular cerebral, a anuntat directorul Teatrului "Nicolae Leonard" din Galati, Teodor…

- Este doliu uriaș in muzica romaneasca! Unul dintre artiștii preferați ai romanilor a fost gasit mort, in salonul din spital, de catre medici.Este vorba despre Alexandru Jula, cel care a ajuns, luni, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, prezentand simptomele unui accident vascular cerebral.…

- Cunoscutul cantaret, Alexandru Jula, a incetat din viata in aceasta seara.Acesta a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta SJA Galati, din fata blocului. Cantautorul…

- Cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a ajuns , luni, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, prezentand simptomele unui accident vascular cerebral, iar in prezent starea lui de sanatate este stabila.

- Cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a ajun , luni, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, prezentand simptomele unui accident vascular cerebral, iar in prezent starea lui de sanatate este stabila, informeaza news.ro.Alexandru Jula, care prezenta simptomele unui accident…

- Peste o suta de angajati ai Spitalului Judetean din Galati au protestat, miercuri, in curtea unitatii medicale, nemultumiti de veniturile obtinute in ultima luna, reclamand faptul ca sporurile primite s-au acordat diferentiat.Peste o suta de infirmiere, brancardieri, ingrijotori, dar si asistente…

- Soferul care ar fi provocat, luni, in a doua zi de Pasti, accidentul rutier de pe DN 25, din judetul Galati, in urma caruia trei persoane au murit si sapte au fost ranite, este preot in comuna Independenta. Soferul care ar fi provocat accidentul de pe DN25, in urma caruia trei persoane au murit, iar…

- Brasoveanul in varsta de 37 de ani, care a fost aruncat de pe un pod, in raul Sasar din Municipiul Baia Mare de iubita cunoscuta pe internet, a decedat vineri noaptea, la Spitalul Județean de Urgența din Baia Mare, potrivit actualmm.ro. Suspecții in acest caz sunt o tanara de 23 de ani si fostul ei…