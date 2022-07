ULTIMA ORĂ! A murit Aurelian Ifrim Dupa o lunga suferința, inima lui Titi Aurelian Ifrim a incetat sa mai lupte. Trupul vlaguit de puteri dupa o lupta cu o boala nemiloasa – o forma canceroasa a oaselor destul de rara, se odihnește acum pentru totdeauna. Tristul anunț a fost postat astazi pe pagina de Facebook a Asociației Hope and Love for […] Articolul ULTIMA ORA! A murit Aurelian Ifrim apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

