ULTIMA ORĂ! A fost găsit autorul accidentului mortal de vineri seara, dinspre Nănești Un comunicat al poliției vrancene a anunțat, in urma cu puțin timp, ca a fost identificat autorul accidentului mortal din seara de vineri, 10 aprilie. Conform reprezentanților poliției, autorul este un barbat in varsta de 63 de ani, din Maicanești. „In urma cercetarilor efectuate cu operativitate de polițiști, a fost identificat conducatorul auto implicat in […] Articolul ULTIMA ORA! A fost gasit autorul accidentului mortal de vineri seara, dinspre Nanești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

- In urma cu puțin timp, a fost identificat pe raza localitații Liești, din județul Galați, conducatorul autoutilitarei implicat in accidentul mortal de aseara, de la Nanești. Este vorba despre un barbat de 74 de ani, din localitate. Acesta a fost testat alcoolscop la momentul depistarii, rezultatul fiind…

- A fost identificat autovehiculul implicat in evenimentul rutier de la Nanești. Cercetarile continua in acest moment pentru depistarea conducatorului auto, vinovat de producerea accidentului. Este vorba despre o autoutilitara inmatriculata in județul Galați. Aceasta a fost depistata pe raza unei localitați…

- Polițiștii fac apel catre toți cetațenii care au informații ce pot conduce la identificarea autorului accidentului de la Nanești, in urma caruia un copil de 16 ani și-a pierdut viața. Oricine are informații este rugat sa apeleze numarul unic de urgența 112 sau cea mai apropiata unitate de poliție! Intr-o…

- In aceasta seara, ora 18.50, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Nanești, in zona statiei de salvare, un minor in varsta de 16 ani ar fi fost lovit de un autoturism care a parasit ulterior locul faptei. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiști, a fost identificat un minor in varsta de 16 ani, care s-ar fi aflat la volanul autoturismului in momentul producerii evenimentului rutier de pe Bulevardul Unirii. Acesta a fost testat alcoolscop, rezultatul fiind de 0.21 mg/l alcool pur in aerul expirat.…