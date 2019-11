Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.Judecatorii de la…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

