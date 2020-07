Stiri pe aceeasi tema

- In opinia liderului Pro Romania, guvernul condus de Ludovic Orban vrea doar sa distriga economia romaneasca. Totodata, Ponta face referire la datele conform carora țara noastra a importat produse lactate, oua și miere cu 25% mai mult in primul trimestru din 2020 fața de anul trecut. Deficitul in comerțul…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca astazi in județ sunt doar noua persoane internate in spitalk cu noul coronavirus. Situația epidemiologica din județul Valcea se prezinta astfel: 30 persoane in carantina instituționalizata, 2.056 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,noua persoane…

- Deputatul socialist Vladimir Mizdrenco a fost infectat cu COVID-19. Anuntul a fost facut de parlamentar pe pagina sa de Facebook. Mizdrenco a precizat ca se simte bine si ca nu are simptome asociate cu noul coronavirus.

- Deputatul independent Nicușor Dan, candidat la Primaria Capitalei, critica într-o postare pe Facebook programele de testare în masa a bucureștenilor, pentru depistarea Covid-19, lansate de primarul general Gabriela Firea. Despre testarea cu teste PCR, pe sistemul primul venit primul servit,…

- Primaria Ocna Mureș a transmis pe contul de Facebook al instituției, situația actualizata a cazurilor de infectare din oraș. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate doua noi cazuri de imbolnavire. Postarea primariei: ”In data de 9 mai 2020 in orașul Ocna Mureș situația este urmatoarea: de la inceputul…

- Situatia imbolnavirilor cu noul coronavirus in municipiul Motru este pe un trend descendent, in ultimele 24 de ore fiind confirmate pozitiv doar doua persoane, a anuntat, luni, primarul Gigel Jianu, informeaza Agerpres. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, edilul a precizat ca tot in ultimele…

- Tomac, a postat pe pagina sa de socializare un comentariu despre aceasta dramatica situație. „Sute de milioane de companii risca sa fie desființate din cauza COVID 19 Organizația Mondiala a Muncii estimeaza ca peste 436 milioane de companii sunt expuse riscului de a-și intrerupe activitatea, iar aproximativ…

- Mai multe proiecte de lege care modifica Ordonantele date deja de Guvernul Orban si prin care se adauga noi masuri de protectie pentru populatie si firme, in criza coronavirusului, vor intra, joi, la vot in plenul Camere Deputatilor, for decizional. Este prima sedinta de plen la care deputatii vor veni,…