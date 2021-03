6.516 cazuri noi de COVID au fost depistate in ultimele 24 de ore și au fost raportate 116 decese, iar 1.364 pacienți sunt internați la ATI. Județul Ilfov a urcat la incidența de peste 8 la mie. In București s-au inregistrat 1.286 de infectari noi, iar rata de incidența a ajuns la 6,67 la mie. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.529. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei In ultimele 24 de ore au fost efectuate 29.754 de teste RT-PCR (17.445 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.309 la cerere) și 10.940 de teste rapide antigenice.…