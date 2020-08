ULTIMA ORĂ: 59 de bătrâni dintr-un azil bucureștean, infectați cu coronavirus Un numar de 59 de persoane varstnice dintr-un azil din București au fost depistate pozitivi la testul pentru noul coronavirus. De asemenea, alti 74 de varstnici se afla in izolare, la nivelul unitatii medico-sociale. Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitați a transmis ca starea pacienților „este stabila”. „Cincizeci si noua de varstnici sunt internati, din pacate, din cauza infectarii cu COVID-19 si 74 sunt in izolare la nivelul centrului. Este in curs o ancheta epidemiologica, beneficiarii ramasi in centrul de batrani sunt bine nu prezinta niciun fel de simptom si personalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

