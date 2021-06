ULTIMA ORĂ: 5 persoane au fost reținute, după violențele din Harghita Urmare a evenimentului privind scandalul produs in zona Pieței Agroalimentare din municipiul Toplița, la data de 20 iunie a.c., in care au fost implicate mai multe persoane, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita face urmatoarele precizari: „In urma documentarii cauzei, prin administrarea probatoriului realizat pana la acest moment, fața de 5 persoane despre care exista date și indicii rezonabile privind participarea la savarșirea faptelor de natura penala menționate, a fost luata masura reținerii pentru urmatoarele 24 de ore. Cei 5 sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Fortele de ordine din Toplita au intervenit, duminica, in zona pietei agroalimentare din oras, pentru a aplana un conflict intre mai multe persoane. Doua femei s-au injunghiat, iar mai multe persoane s-au batut, in timpul altercatiei fiind avariate patru autoturisme. Politistii au stabilit ca unii…

- Fortele de ordine din Toplita, județul Harghita, au intervenit, duminica, in zona pietei agroalimentare din oras, pentru a aplana un conflict intre mai multe persoane. Doua femei s-au injunghiat, iar mai multe persoane s-au batut, in timpul altercatiei fiind avariate patru autoturisme. Politistii au…

- Mai mult de zece persoane au fost implicate intr-un scandal in piața agroalimentara din Toplița. Doua femei s-au injunghiat iar una dintre ele a vandalizat o mașina cu toporul, in prezența polițiștilor. Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a fost sesizat la pranz de un barbat din municipiul Toplita…

- Cel puțin 15 persoane s-au batut. Trei dintre acestea au fost ranite și transportate la spital, iar 11 au fost conduse la audieri. Conflictul se pare ca a pornit de la doua femei care s-au injunghiat.„La data de 20 iunie 2021, in jurul orei 12:00, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a fost sesizat…

