- Moartea lui Takeoff a intristat o lume intreaga, fiind un artist cu milioane de fani in intreaga lume. Felul in care a trecut in neființa i-a intrigat pe mulți oameni, printre care și Speak. Artistul și-a exprimat parerea despre moartea lui pe rețelele de socializare.

- Pentru foarte mulți, cumparaturile sunt un mod de relaxare, mai ales cand este vorba despre articolele vestimentare. In contextul in care se vorbește tot mai mult despre prevenirea risipei și reciclare, a aparut un anunț interesant. Un magazin de haine celebru in Romania va vinde și second-hand. Reprezentanții…

- Episodul patru al podcast-ului Avangarda, cu Ionuț Vulpescu, aduce in fața publicului larg una dintre vocile canonice ale popularizarii științei in Romania: autor de proza SF, cu experiența la stanga spectrului politic și fost ministru al Sportului, Alexandru Mironov ne expune legatura dintre…

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai controversați artiști din Romania, care a ajuns de multe ori in atenția publicului și a presei, mai ales din cauza problemelor cu legea. Insa, se pare ca printre oamenii legii sunt și persoane care il susțin. Ce mesaj i-a transmis un polițisit, pe rețelele de socializare.…

- Francesca Cristea (Centrul de Expertiza Europeana) a explicat pentru G4Media, in cadrul proiectului ENTR, cum, la nivel european, devine tot mai complicat pentru tanar sa locuiasca singur, astfel ca cei care sunt nevoiți sau aleg sa plece de la parinți iși cauta adesea persoane cu care sa imparta costul…

- Cei care posteaza poze cu mașini scumpe pe rețelele de socializare risca sa fie verificați de catre ANAF. Vor fi aplicate amenzi sau chiar confiscarea autovehiculului Cei care posteaza poze cu mașini scumpe pe rețelele de socializare risca sa fie verificați de catre ANAF. Vor fi aplicate amenzi sau…

- Sute de oameni s-au trezit marți cu cursele anulate, dupa ce Blue Air a anunțat marți suspendarea zborurilor . Calatorii nemulțumiți au solicitat explicații reprezentanților companiei aeriene și au cerut banii platiți pe bilete, potrivit imaginilor video publicate pe rețelele de socializare. Blue Air…