Ultima navă părăsește Ucraina în urma unui acord de export cereale ce s-ar putea încheia Ultima nava a parasit un port din Ucraina miercuri (17 mai) in baza unui acord care permite exportul in condiții de siguranța de cereale ucrainene la Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU, cu o zi inainte ca Rusia sa renunțe la pact din cauza obstacolelor in calea exporturilor sale de cereale și ingrașaminte. O ultima nava plina de cereale a parasit portul din Ucraina miercuri (17 mai). Asta cu doar o zi inainte ca Rusia sa renunțe la pactul care permite exporturile prin Marea Neagra. ONU și Turcia au intermediat acordul inca din iulie. Acesta a fost menit sa faciliteze exporturile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe dronele rusești lansate miercuri noapte spre joi dimineața asupra orașului Odesa au fost inscripționate mesaje precum „pentru Moscova” și „pentru Kremlin”, potrivit forțelor armatei ucrainene, o aparenta referire la o presupusa tentativa de asasinat impotriva dictatorului rus Vladimir Putin , scrie…

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Germania de implicare din ce in ce mai mare in conflictul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor militare ucrainene. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Germania nu are nicio modalitate de a se asigura ca armamentul…

- Rusia iși menține poziția privind depozitarea de arme nucleare tactice in țara vecina Belarus, dupa ce liderii occidentali au condamnat planurile președintelui rus Vladimir Putin, catalogandu-se drept „periculoase și iresponsabile”, relateaza CNN . „Evident, o astfel de reacție nu poate afecta planurile…

- Președintele Chinei, Xi Jinping a aterizat la Moscova pentru o vizita de trei zile in cadrul careia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit presei de stat rusa TASS , citata de CNN . Menționam ca este pentru prima data cand Jinping iși viziteaza vecinul și aliatul apropiat de cand…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez, Xi Jinping, vor semna, in cadrul vizitei pe care liderul de la Beijing o va face saptamana viitoare la Moscova, o declaratie ce va marca intrarea relatiilor ruso-chineze intr-o „noua era”, a anunțat vineri, 17 martie, Kremlinul, informeaza Agerpres…

- Peskov a fost intrebat despre relatarile potrivit carora in viitorul apropiat CPI ar urma sa emita primele mandate de arestare impotriva unor cetateni rusi in legatura cu conflictul din Ucraina, transmite Reuters preluat de Agerpres.Potrivit lui Dmitri Peskov, pozitia Kievului inseamna ca obiectivele…

- Peskov a declarat intr-un interviu pentru cotidianul Izvestia ca "atitudinea Occidentului in mod colectiv", condus de Statele Unite, trebuie sa se schimbe fata de Moscova, informeaza Reuters."Securitatea unei tari nu poate fi asigurata in detrimentul securitatii alteia", a spus Peskov. El a adaugat…

- Kremlinul a declarat luni ca peninsula Crimeea este „parte inalienabila" a Rusiei, in consecinta returnarea ei catre Ucraina este imposibila, potrivit EFE si RIA Novosti, citate de Agerpres. „Este o parte inalienabila a Federatiei Ruse", a afirmat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov,…