- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, a anuntat luni Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea mediata in urma cu un an de ONU si Turcia permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima, prin porturile din sud, dupa o perioada de la inceputul razboiului…

- Luni 17 iulie expira acordul dintre Rusia și Ucraina ce permite exportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra. Ințelegerea mediata de Turcia anul trecut a fost deja prelungita de patru ori, dar acum Moscova refuza sa mai faca acest lucru pana nu primește ceva la schimb: mai exact

- Rusia a reiterat marti cererea ca banca sa agricola de stat sa fie reconectata la sistemul global de plati SWIFT si a spus ca nu va accepta o propunere de compromis a Uniunii Europene pentru prelungirea acordului privind exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite Reuters.Cu 13 zile ramase pana…

- In conditiile in care Rosselhozbank este sub regimul sanctiunilor, demersul are ca scop salvarea acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, in privinta caruia Moscova da tot mai multe semnale ca nu va mai accepta prelungirea lui dupa data de 17 iulie, cand expira. Rusia a…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a transmis, marti, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. In luna iulie a anului trecut, ONU si Turcia au…

- Ultima nava a parasit un port din Ucraina miercuri (17 mai) in baza unui acord care permite exportul in condiții de siguranța de cereale ucrainene la Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU, cu o zi inainte ca Rusia sa renunțe la pact din cauza obstacolelor in calea exporturilor sale de…

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut in comun, marti, prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, denuntand faptul ca Rusia continua sa foloseasca alimentele ca arma, transmite AFP.

- Desi presa occidentala, cu trimitere la surse oficiale de la Kiev anunța ca astazi va avea loc o noua intalnire cu participarea tuturor parților implicate pentru prelungirea Acordului pe cereale, Moscova nu confirma niciun posibil contact pe acest subiect.