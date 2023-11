Stiri pe aceeasi tema

- In marja Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova desfașurata la Chișinau, șefa statului Maia Sandu a avut o intrevedere cu ministra pentru Europa și Afaceri Externe a Republicii Franceze, Catherine Colonna. „Moldova și moldovenii sunt profund recunoscatori pentru sprijinul constant al Franței…

- Cea de-a sasea editie a Festivalului Tanar de la Sibiu va avea loc in perioada 2 - 12 noiembrie si reuneste peste 100 de artisti din Argentina, Chile, Franta, Germania, Marea Britanie, Republica Moldova, Romania si Turcia, potrivit news.ro.Programul din acest an consta intr-o serie de 40 de evenimente…

- Romania a devenit tot mai atractiva pentru nomazii digitali, adica acei straini care muncesc de la distanta pentru companii din toate colturile lumii. Bucurestiul se plaseaza in fata multor capitale europene in primul rand pentru costurile mai mici.

- Timp de trei zile, la Lugoj are loc cea de-a treia ediție a Festivalului „Orașul JAZZ”, organizat de Asociația Trib’Art printr-un proiect finanțat cu 244.800 de lei din bugetul local al Municipiului Lugoj. La ediția din acest an, care are loc in Piața Iosif Constantin Dragan, pe scena vor…

- Și in acest an, autoritațile din țara noastra vor marca Ziua Independenței Republicii Moldova, cu multe evenimente festive. In acest an, Ziua Independenței, 27 august, va fi o zi de duminica. Astfel, cu ocazia implinirii a 32 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, in Capitala vor…

- Femeia de 74 de ani era singura acasa, marți seara, in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Clabucet, cartierul Calea Șagului din Timișoara, informeaza Opinia Timișoarei.Intre cei doi a izbucnit o lupta, agresorul lovind victima cu…