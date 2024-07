Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercițiu, Joe Biden, s-a adresat natiunii din Biroul Oval al Casei Albe, unde a revenit dupa convalescența in urma COVID-19, si a declarat, miercuri, ca abandonarea campaniei sale de realegere si sustinerea vicepresedintelui sau, Kamala Harris, in calitate de candidat democrat…

- Beyonce a autorizat-o pe Kamala Harris, care candideaza pentru a-l inlocui pe Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA, sa foloseasca melodia "Freedom", lansata in 2016 impreuna cu Kendrick Lamar, in campania pentru alegerile prezidențiale, potrivit CNN.

- Kamala Harris, candidata Partidului Democrat pentru presedintie in SUA dupa retragerea lui Joe Biden din cursa electorala, nu prea i-a convins pe multi dintre liderii europeni ca are sanse sa castige in fata lui Donald Trump.

- Dupa retragerea lui Joe Biden, și anunțul acestuia ca o susține pe Kamala Harris pentru a fi candidatul democrat la alegerile prezidențiale din toamna, Donald Trump și-a reorientat rapid atacurile catre...

- Dupa retragerea lui Joe Biden din cursa prezidentiala, democratii trebuie acum sa aleaga un nou candidat. Ei aveau programat un vot pentru nominalizarea oficiala a lui Biden, dupa data de 1 august, insa acesta ar putea fi acum anulat, noteaza BBC, preluat de News.ro.Conventia democratilor este programata…

- Desi Partidul Democrat recunoaste "volatilitatea" actuala a situatiei din jurul nominalizarii lui Biden, unii membri ai partidului se "aliniaza" deja pentru a face donatii in cazul in care Harris il inlocuieste in cursa prezidentiala, noteaza publicatia.De cand capacitatea lui Biden de a castiga un…

- SUA vor ramane un „aliat solid” in cadrul NATO, indiferent de rezultatul alegerilor americane, a afirmat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, cu cateva ore inainte de prima dezbatere intre Joe Biden si Donald Trump, informeaza AFP.

- Criptomonedele devin o forța in alegerile prezidențiale din SUA! In popularul serial HBO Game of Thrones , alianțele au fost adesea de scurta durata și fluide. Multe dintre marile case au schimbat alianțele pe masura ce cautarea lor nesfarșita pentru putere a continuat.