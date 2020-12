Ultima licitație Artmark din 2020, o colecție rară de ceasuri „Droz bethune hyt urwerk?” Nu este un citat in sumeriana, ci exemplificarea celor mai cunoscute marci rare de ceasuri, ce starnesc furori in licitațiile internaționale, iar cu prilejul Craciunului și a unei colecții norocoase iși fac apariția și in licitația Artmark, programata saptamana viitoare. Este o premiera pentru piața de profil romaneasca apariția unor astfel de exemplare deosebite, cat și pentru Casa de Licitații A10 by Artmark sa gazduiasca, in evenimentul programat pentru marți 22 decembrie, raritați orologiere celebre la nivel mondial. Lista exemplarelor rare din Licitația unei colecții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

