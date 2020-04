Ultima lacrimă a lui Nicolae Ceauşescu! „El s-a uitat în ochii mei şi a realizat” La 22 decembrie 1989, Nicolae si Elena Ceaușescu fugeau din Capitala la bordul unui elicopter si se indreptau spre reședința de la Snagov unde au ajuns in jurul orei 12:00, dupa care au decolat spre Targoviște. In apropiere de Boteni (langa șoseaua București-Targoviște) au abandonat elicopterul (13:30). Armata ceruse pilotului cerut sa aterizeze, astfel ca dictatorii au ajuns in apropiere de Targoviste cu masinile unor persoane oprite de ofiterii de Securitate care inca le mai erau loiali. Ascunși langa o padure pana la lasarea intunericului, acestia au mers la sediul Miliției Județene ocupat… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

